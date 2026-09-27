Детскую школу искусств откроют после реставрации в Зарайске

В Зарайске завершается реконструкция здания детской школы искусств, являющегося памятником архитектуры федерального значения. Готовность объекта составляет 85%. После завершения работ юные музыканты смогут заниматься в обновленных классах с современными условиями.

Историческое здание было построено в 1798 году. За годы эксплуатации ему требовалось восстановление: специалисты укрепили фундамент, стены и перекрытия, а внешний облик здания воссоздали по архивным фотографиям.

«Это была полноценная реставрация — полностью восстановлены фундамент, стены, кровля. Фактически остались только несущие конструкции. Сейчас идут внутренние работы, еще около трех недель — и они будут завершены. После этого мы снимем леса и получим в центре города восстановленное, красивое здание», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

На объекте уже установлены окна, выполнены электромонтажные работы, вентиляция и другие инженерные коммуникации. В учебных кабинетах предусмотрена шумоизоляция, чтобы занятия проходили комфортно и одновременно не мешали друг другу.

После реконструкции в здании будут проходить индивидуальные занятия по музыке. Здесь вновь смогут звучать произведения Фредерика Шопена, Антонио Вивальди и других композиторов.