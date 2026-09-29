Путепровод между Носовихинским и Восточным шоссе в Балашихе построят в 2028 году

В Балашихе продолжается строительство путепровода, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе. Готовность объекта достигла 25%, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Длина самого путепровода составит почти 308 метров, а общая протяженность новой дорожной инфраструктуры с подъездами и съездами превысит два километра. Движение организуют по двум полосам. Проект также предусматривает реконструкцию участков основного хода, Ласточкина проезда и Восточного шоссе, а также устройство четырех съездов.

Новый объект позволит автомобилистам и экстренным службам пересекать железнодорожные пути, минуя железнодорожное полотно. После его открытия существующий переезд закроют, что обеспечит более стабильное движение поездов Горьковского направления.

Застройщиком выступает Дирекция дорожного строительства. Завершить работы планируют в июне 2028 года.