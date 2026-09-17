Подмосковный студент представил регион в финале чемпионата высоких технологий

Студент колледжа «Подмосковье» из Лобни Богдан Вишняков представляет Московскую область в финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Соревнования проходят с 14 по 18 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Богдан Вишняков выступает в компетенции «Специалист по организации питания на транспорте». Его подготовкой на чемпионате занимается преподаватель колледжа и эксперт-наставник Оксана Семенова.

Конкурсное задание моделирует работу специалистов крупных операторов транспортного кейтеринга и включает несколько практических блоков.

За первые два дня Вишняков выполнил задания по разработке сбалансированного меню с учетом норм нутрициологии и требований к бортовому питанию, расчету необходимых объемов закупок, автоматизации учета в программе «1С», а также подготовке производственной программы для горячего цеха.

В четверг, 17 сентября, участники выполняют заключительные задания. После этого жюри подсчитает баллы и определит результаты чемпионата.