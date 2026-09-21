Центральную площадь Одинцова начнут открывать поэтапно уже в сентябре

В первую очередь для жителей откроют территорию за зданием администрации с парковочным пространством, сквер Маршала Жукова, площадь перед администрацией до пруда Баранка, а также сквер и площадь возле Волейбольного центра. В октябре откроются детские и спортивные площадки, а также беговой павильон. В ноябре завершится благоустройство территории вокруг пруда и дорожно-тропиночной сети, которая соединит разные части площади. В 2027 году появятся универсальный павильон с кафе и прокатом, а также пространство для проведения мастер-классов.

Реконструкция площади стала одним из самых масштабных проектов благоустройства в Одинцове за последние десятилетия. Территория была построена еще в 1960-е годы и практически не менялась. За это время покрытие износилось, а инженерные системы требовали полной модернизации.

Основной объем работ пришелся на подземную часть. Под площадью проходит большое количество коммуникаций, которые пришлось переносить и прокладывать заново. Всего специалисты уложили около 17 километров инженерных сетей — это системы водоснабжения, бытовой канализации и ливневой канализации.

Одной из новых особенностей станет сухой фонтан — вода будет подниматься прямо из покрытия площади. Рядом с Волейбольным центром появятся площадки для мини-футбола и волейбола, обновленные зоны для скейтбордов и самокатов. На всей территории установят новые скамейки со спинками, а также приведут в порядок велосипедную дорожку.

Отдельной частью проекта станет бесплатный круглогодичный беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. В павильоне оборудуют раздевалки, душевые, универсальный зал, камеры хранения и зону восстановления. Рядом появятся беговая дорожка с прорезиненным покрытием и площадка для воркаута. Центр сможет принимать до 400 человек в день.