Почти 1,5 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции 26 сентября

Почти 1,5 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в девяти медицинских организациях региона в субботу, 26 сентября. Об итогах дополнительного приема рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

За время акции возможностью проверить здоровье воспользовались более 5,7 тысячи человек.

«Мы стремимся сделать профилактические обследования максимально доступными для всех жителей. Понимая, что в будние дни не каждый может найти время для диспансеризации, 26 сентября мы расширили формат акции: к работе в парках добавился прием в поликлиниках, так, ряд учреждений вел его с 9:00 до 00:00», — уточнил Максим Забелин.

Кроме обследований, для жителей провели занятия в «Школах здоровья». Участникам рассказали о профилактике хронических заболеваний, контроле основных показателей здоровья, первой помощи и правильном измерении артериального давления.