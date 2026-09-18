Депутат Колунов отметил рост числа голосующих семьями в Подмосковье

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов проголосовал на выборах депутатов Государственной и Московской областной дум в Красногорске. На избирательный участок в школе № 16 парламентарий пришел вместе с женой и сыном, написал он в телеграм-канале .

Колунов рассказал, что, несмотря на будний день, на участке было много избирателей.

«И, находясь на участке, вновь, как и на президентских выборах, отметил важную тенденцию — все больше жителей голосует семьями», — написал депутат.

Колунов напомнил, что жители Московской области могут проголосовать очно на избирательных участках в течение трех дней или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. Участки работают до 20:00.

В первый день голосования свой голос также отдал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Он проголосовал на участке в Орехово-Зуеве.