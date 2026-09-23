Свыше 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

В Московской области с 14 по 18 сентября на торги выставили 158 объектов недвижимости и земельных участков. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

В лотах — 75 земельных участков для аренды и 69 для продажи, шесть зданий вместе с земельными участками, три нежилых помещения на продажу и два — в аренду. Кроме того, участникам предложили объект для водопользования и два объекта для сельскохозяйственной деятельности.

Среди предложений есть участки для строительства частных домов и ведения личного подсобного хозяйства. В городском округе Кашира в аренду выставили землю площадью 11,6 сотки в деревне Тарасково для ИЖС. Начальная стоимость составляет 56,4 тысячи рублей в год. В муниципальном округе Шаховская на продажу предложили участок площадью 7,2 сотки в деревне Головинские Рамешки — его начальная цена составляет 167,1 тысячи рублей.

Предпринимателям также доступны коммерческие объекты. Так, в Кашире на торги выставили земельный участок со зданием, предназначенным для коммерческой деятельности, с начальной ценой 13,7 миллиона рублей. В Шаховской продается нежилое помещение площадью 39,5 квадратных метра, стоимость лота начинается с 1,65 миллиона рублей.

Победителем аукциона становится участник, предложивший максимальную цену. Ознакомиться с доступными объектами и условиями торгов можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все аукционы проходят в электронной форме, для участия необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Дополнительные материалы о законодательстве в сфере торгов и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных аукционах размещены на странице Комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере «Макс».