Воспитателя из Воскресенска наградили на форуме в Москве

Всероссийский форум «Время дошкольного образования» проходил в столице 18–19 сентября. В нем приняло участие более 1 тысячи человек, в том числе и представитель Воскресенска Ольга Ковзик.

Форум собрал педагогов, заведующих дошкольными образовательными организациями, представителей родительского сообщества и общественников, органов исполнительной власти. В рамках мероприятия в Московском концертном зале «Зарядье» состоялась церемония награждения лучших профессионаловю

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова вручила благодарность Ольге Ковзик, воспитателю дошкольных групп школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова из Воскресенска, за многолетний добросовестный труд, наставничество и реализацию инициатив в Год дошкольного образования.

«Сегодня важно поднять на новую высоту воспитательную роль образования с опорой на наши традиционные духовно-нравственные ценности, историко-культурное наследие», — обратилась к участникам форума Лилия Гумерова