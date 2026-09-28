Более 20 дворов обновили в Подольске

В городском округе Подольск продолжается обновление дворовых территорий. В этом году благодаря региональной программе благоустройства специалисты преобразили 23 двора, еще один объект находится на завершающем этапе работ.

В рамках комплексного благоустройства во дворах округа заменили свыше 47 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установили и обновили около 24 тысяч бордюров. Также специалисты отремонтировали 20 парковок и создали более 150 дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили входным группам и пешеходной инфраструктуре. Рабочие привели в порядок 238 входных групп и восстановили более 7 тысяч квадратных метров тротуаров.

Работы прошли в нескольких микрорайонах Подольска. На территориях «Силикатная» и «Межшоссейный» обновили по три двора, еще по две площадки благоустроили в микрорайонах «Высотный», «Шепчинки» и «Юбилейный». Перемены также коснулись дворов в микрорайонах «Ивановский» и «Восточный», поселках «Сельхозтехника» и «Лесные Поляны».

Сейчас завершается благоустройство последнего объекта сезона — двора на улице Ватутина, 79. Здесь обновляют асфальтовое покрытие тротуаров и оборудуют новое парковочное пространство.

«Благодарю профильные службы, подрядные организации и коммунальщиков за ответственный и слаженный труд. Вместе, прислушиваясь к жителям, мы шаг за шагом делаем округ удобнее и безопаснее для всех», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы по благоустройству дворовых территорий продолжатся в следующем году.