Творческие коллективы из Чехова выиграли награды фестиваля в Витебске

пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Витебске завершился культурно-просветительский проект «Две страны — одна история». Коллективы из Чехова завоевали Гран-при и ряд наград.

Фестиваль объединил более 250 участников из России и Белоруссии, включая делегации из Наро-Фоминска, Клина, Оренбурга, Калининградской и Ленинградской областей, Витебска, Гомеля и Полоцка. Чехов представляли народный ансамбль танца «Юность» и вокальный коллектив «Авангард».

Поездка началась с акции памяти «Журавли» на площади Победы: артисты возложили цветы и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны.

Ансамбль «Авангард» под руководством Екатерины Демидовой взял награды в эстрадном вокале: София Зейтунян и Мансур Эва стали лауреатами третьей степени, Алина Гончарова — второй, коллектив отмечен дипломом третьей степени.

Хореографический коллектив «Юность» под руководством Марины Сяфуковой стал лауреатом второй степени за номер «Зимние узоры» и фрагмент из «Пахиты». Полина Вертякина и весь ансамбль получили дипломы первой степени. Гран-при в старшей возрастной категории коллектив завоевал за пляску «Деревенские наигрыши». Глава Чехова Михаил Собакин поздравил артистов и наставников.