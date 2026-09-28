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    Творческие коллективы из Чехова выиграли награды фестиваля в Витебске

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В Витебске завершился культурно-просветительский проект «Две страны — одна история». Коллективы из Чехова завоевали Гран-при и ряд наград.

    Фестиваль объединил более 250 участников из России и Белоруссии, включая делегации из Наро-Фоминска, Клина, Оренбурга, Калининградской и Ленинградской областей, Витебска, Гомеля и Полоцка. Чехов представляли народный ансамбль танца «Юность» и вокальный коллектив «Авангард».

    Поездка началась с акции памяти «Журавли» на площади Победы: артисты возложили цветы и почтили минутой молчания героев Великой Отечественной войны.

    Ансамбль «Авангард» под руководством Екатерины Демидовой взял награды в эстрадном вокале: София Зейтунян и Мансур Эва стали лауреатами третьей степени, Алина Гончарова — второй, коллектив отмечен дипломом третьей степени.

    Хореографический коллектив «Юность» под руководством Марины Сяфуковой стал лауреатом второй степени за номер «Зимние узоры» и фрагмент из «Пахиты». Полина Вертякина и весь ансамбль получили дипломы первой степени. Гран-при в старшей возрастной категории коллектив завоевал за пляску «Деревенские наигрыши». Глава Чехова Михаил Собакин поздравил артистов и наставников.

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