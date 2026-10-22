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    Свыше 30 подмосковных спасателей прошли аттестацию в Люберцах

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В учебном центре в поселке Малаховка городского округа Люберцы 21 и 22 октября проходила аттестация спасателей. Экзамен сдавали представители Московской областной противопожарно-спасательной службы и муниципальных аварийно-спасательных служб Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

    Заместитель начальника «Мособлпожспаса», заместитель председателя аттестационной комиссии Сергей Щетинин рассказал, что все спасатели не реже одного раза в три года подтверждают классность, а также получают возможность ее повысить, сдав экзамен по определенным дисциплинам.

    «пасатели сдают зачеты по альпинистской подготовке, пожарной тактике, психологии и теории спасательного дела. Они также демонстрируют умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, в условиях ограниченного пространства, оказывать первую помощь пострадавшему, спасают терпящего бедствие на воде, выполняют нормативы по радиационно-химической и биологической защите. Зачет по физической подготовке состоит из челночного бега, кросса на один километр и подтягивания на перекладине», — сказал Сергей Щетинин.

    Он добавил, что набор дисциплин обусловлен спецификой работы спасателей. По его словам, профессия обязывает поддерживать физическую форму, интеллект и быть готовым к работе в любую минуту в любых условиях.

    На аттестацию прибыл 31 спасатель. Практически все с испытаниями справились, подтвердив или повысив классную квалификацию.

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