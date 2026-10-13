Кровлю многоквартирного дома на улице Климова отремонтируют в Ногинске

В округе близится к завершению капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома № 41. Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

На сегодняшний день выполнены ключевые этапы: полностью заменена стропильная система, уложена парогидроизоляционная пленка, все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. В чердачном помещении проведена уборка, выполнено утепление, смонтированы обрешетка и контробрешетка.

Сейчас подрядная организация ведет монтаж профлиста и кровельного ограждения, параллельно штукатурятся вентиляционные шахты. Цель капитального ремонта — обеспечить надежную защиту здания от атмосферных осадков, существенно снизить теплопотери и повысить безопасность эксплуатации дома. Качество работ находится под контролем технического надзора.

По завершении всех мероприятий запланирована комиссионная приемка с участием профильных специалистов. Обновление кровли стало возможным благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на комплексное развитие территорий и повышение комфорта проживания граждан.