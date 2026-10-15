Занятия для кадрового резерва педагогов начали проводить в Подмосковье

В Московской области 15 октября стартовал курс повышения квалификации для участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Программа началась с модуля «Государственная политика в системе образования». Участники рассмотрели принципы формирования государственных программ и национальных проектов, а также практические механизмы их реализации на региональном уровне. В рамках занятия состоялся открытый диалог с первым заместителем министра образования Московской области Анной Гребцовой.

В пресс-службе ведомства добавили, что проект направлен на поддержку профессионального развития талантливых педагогов и управленцев, формирование кадрового резерва образовательных организаций Московской области, а также повышение качества образования за счет подготовки высококвалифицированных специалистов.

Первое занятие стало началом интенсивной программы обучения. Участников ждут практические занятия и мероприятия, направленные на развитие управленческих компетенций.