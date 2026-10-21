Диагностическую работу по математике написали 15 тысяч пятиклассников Подмосковья

В Московской области более 15 тысяч пятиклассников из 567 школ выполнили региональную диагностическую работу по математике углубленного уровня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Работа проверяла уровень освоения программы по математике, включая темы по алгебре и геометрии, и заняла 45 минут. Задания выполнялись на компьютерах в онлайн-режиме.

Всего школьникам предложили 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Максимальный балл за работу — 10, для подтверждения базового уровня знаний по предмету достаточно набрать четыре балла.

Проверка работ участников завершится до 27 октября. Выявленные пробелы в знаниях помогут учителям скорректировать работу и своевременно помочь с их устранением.

По результатам анализа работ разработают рекомендации для учителей математики по повышению качества преподавания предмета и созданию условий для устойчивого роста качества математического образования в школах региона.