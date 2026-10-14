Подмосковный хирург провел в Казахстане мастер-класс по передовому лечению грыж

В октябре в Павлодарской городской больнице № 1 в Казахстане состоялся практический мастер-класс по лапароскопической герниопластике E-TEPP. Операции демонстрировал Владислав Бурдаков — ведущий российский специалист по лечению грыж, руководитель Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Воскресенской больницы Московской области.

Методика E-TEPP (Extended Totally Extraperitoneal Plasty) относится к малоинвазивным способам устранения грыж. Вместо обширных разрезов хирург использует небольшие проколы, через которые вводит камеру и инструменты.

Благодаря увеличенному изображению удается точнее работать с анатомическими структурами, снижая травматичность вмешательства, послеоперационную боль и продолжительность восстановления.

В ходе обучения врач высшей категории показал современные подходы к лечению наиболее распространенных видов грыж: паховых, пупочных и послеоперационных вентральных. При таких операциях особенно важны точность манипуляций и соблюдение хирургической техники.

В 2024 году в Воскресенской больнице установили роботизированную систему da Vinci. После этого Владислав Бурдаков разработал и внедрил в клиническую практику робот-ассистированные операции при сложных грыжах передней брюшной стенки.

Воскресенская больница продолжит знакомить с практикой малоинвазивного лечения специалистов из других регионов и стран.