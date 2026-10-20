Больницу открыли в поселке Оболенск под Серпуховом

В поселке Оболенск в городском округе Серпухов открыли больницу на 33 места. Стационар включает терапевтическое отделение, профпатологию и паллиативную службу, сообщила РИАМО руководитель учреждения Алена Левко.

В терапии лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, эндокринной и нервной систем, а также анемию и обострения хронических болезней. В отделении профпатологии обследуют работников по направлению цехового врача, а паллиативная служба обеспечивает уход и поддержку пациентам.

Медицинскую помощь оказывают один постоянный и три дежурных врача, работают пять медсестер. Пациентам доступны наблюдение специалистов, медикаментозное лечение и четырехразовое сбалансированное питание.

Для жителей Подмосковья госпитализация бесплатна по полису ОМС. Чтобы получить направление, необходимо обратиться к участковому или цеховому терапевту: врач оценит состояние здоровья и определит, есть ли показания для лечения в стационаре.