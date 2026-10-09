Жителей Жуковского пригласили на муниципальный форум «Управдом»

В Жуковском 22 октября состоится форум «Управдом», на котором жители смогут обсудить вопросы содержания многоквартирных домов и работы коммунальных служб. Встреча начнется в 18:00 по адресу: улица Фрунзе, дом 28. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Одной из основных тем станет готовность жилого фонда к осенне-зимнему сезону, в том числе оформление паспортов готовности домов. Также участники рассмотрят ход капитального ремонта в рамках региональной программы на 2026 год, взаимодействие собственников с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, обслуживание кровель и уборку снега и наледи во дворах.

Отдельно обсудят текущий ремонт крыш. Жители также смогут поднять другие актуальные вопросы и получить ответы от представителей профильных организаций.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что Ассоциация председателей Советов МКД помогает готовить дома к зимнему периоду.