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    В Коломне 22 октября откроют выставку «Дары московских художников»

    Фото: Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

    В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 22 октября начнет работу выставка «Дары московских художников». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Проект представит произведения, переданные в фонды музея ведущими столичными живописцами, графиками и скульпторами. Посетители увидят работы признанных российских мастеров в едином пространстве.

    Зрителям обещают широкое разнообразие жанров: от пейзажей, вдохновленных красотой родной природы, и колоритных натюрмортов до чувственных, полных лиризма портретов. В министерстве отметили, что значение проекта заключается в самом факте передачи произведений в музейные фонды: эти работы навсегда останутся в культурном пространстве Коломны.

    В рамках выставки 23 октября состоится Круглый стол, участники которого обсудят актуальные вопросы сохранения художественного наследия и его культурную значимость в современном мире.

    Выставка продолжит работу до 22 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

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