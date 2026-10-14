В Коломне 22 октября откроют выставку «Дары московских художников»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 22 октября начнет работу выставка «Дары московских художников». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект представит произведения, переданные в фонды музея ведущими столичными живописцами, графиками и скульпторами. Посетители увидят работы признанных российских мастеров в едином пространстве.

Зрителям обещают широкое разнообразие жанров: от пейзажей, вдохновленных красотой родной природы, и колоритных натюрмортов до чувственных, полных лиризма портретов. В министерстве отметили, что значение проекта заключается в самом факте передачи произведений в музейные фонды: эти работы навсегда останутся в культурном пространстве Коломны.

В рамках выставки 23 октября состоится Круглый стол, участники которого обсудят актуальные вопросы сохранения художественного наследия и его культурную значимость в современном мире.

Выставка продолжит работу до 22 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».