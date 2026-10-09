Лекция по истории конфет прошла в библиотеке № 2 в Подольске

В годы Великой Отечественной войны предприятие стало заготовительным комбинатом: здесь выпускали сахарин, декстрин, кисели и некоторые виды кондитерских изделий, а также заготавливали продукты для фронта, госпиталей и детских домов. После реконструкции в 1963 году появилась Подольская фабрика кондитерских изделий, а в 1972 году — знаменитая конфета «Подольчанка». Гостям рассказали историю ее создания, связанную с «холодной помадой», и показали, как менялся дизайн обертки. В 1992 году фабрика получила имя сладкого бренда.