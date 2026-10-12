Забег «Народный трейл» проведут в Кострове 4 ноября

В деревне Кострово под Истрой 4 ноября, в День народного единства, пройдет забег «Народный трейл». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году забег посвятят татарскому народу. Старт дадут на территории отеля Hilton Garden Inn. Участникам предложат дистанции 20 километров с бродом через реку, а также 10 и пять километров. Впервые в этом сезоне пройдет «Забег за тюбетейкой» на 3 км, для юных бегунов подготовили дистанции 500 метров и один километр.

По маршруту будут звучать зажигательные треки от диджея, на пунктах питания — угощения от тети Гули, на финише участников ждут чак-чак и эксклюзивная медаль.

Регистрация на участие уже открыта. Подробности — на официальном сайте мероприятия.