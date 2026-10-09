Почта России отметит 9 октября Всемирный день почты

9 октября отмечается Всемирный день почты — праздник, напоминающий о важности почтовой связи как одного из старейших и надежных способов коммуникации.

Именно 9 октября 1874 года был создан Всемирный почтовый союз (ВПС), одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия. Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации 192 стран мира.

В столичном регионе работают свыше 1,5 тысячи почтовых отделений: 563 — в Москве и тысяча — в Московской области. Из них 451 находится в сельской местности. Такая инфраструктура дает жителям не только доставку корреспонденции и посылок, но и доступ к социальным и финансовым услугам.

«За каждым отправлением — человеческое тепло и кропотливый труд: именно люди делают почтовую связь по-настоящему живой и надежной. В Московском регионе профессиональный праздник встретят более 17 тысяч работников почтовой связи. Среди них около 3,5 тысячи почтальонов, более 4,3 тысячи операторов и 1,5 тысячи водителей. Именно их ежедневная работа делает возможным диалог между городами, странами и поколениями», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Сегодня компания внедряет цифровые услуги, поддерживает малый бизнес, предоставляя сервисы для отправки и получения грузов, оптимизирует логистические процессы и расширяет почтовые и финансовые услуги, сохраняя надежность и доступность услуг для каждого жителя страны.