Лучших сотрудников сельхозпредприятий наградили в Подольске

Лучших сотрудников подольских предприятий пригласили в администрацию округа, чтобы поздравить с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Медали и грамоты работники получили из рук заместителя главы муниципалитета Владимира Кравцова и председателя совета депутатов Игоря Науменкова.

Одним из награжденных стал Андрей Колмагоров, который работает в головном центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных уже 28 лет. Любовь к животным привела жителя Подольска к делу его жизни. «Мне с детства очень нравились животные, у меня собака заболела, пришлось лечить, и я подумал, почему бы мне не стать ветеринаром», — рассказал он.

После вручения все собравшиеся сделали фото на память — это обязательная традиция каждого торжественного мероприятия. Сияющие улыбки на лицах и радость в глазах стали еще одним доказательством того, что эти люди сделали правильный выбор профессии.