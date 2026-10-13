Институт военной автотехники имени Смирнова в Подмосковье отметил 72-летие

В Подмосковье отметили 72-летие 21-го научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники имени А. Т. Смирнова. В торжественных мероприятиях участвовали военные, ветераны, сотрудники института и представители местной администрации, рассказали в Министерстве обороны России.

Главным событием стало открытие бюста Героя Социалистического Труда генерал-полковника Александра Смирнова.

«Сегодня, когда Вооруженные силы выполняют задачи специальной военной операции, современные защищенные автомобили, созданные здесь, спасают жизни на передовой, мы понимаем: все это стоит на фундаменте, который заложил Герой Социалистического Труда генерал-полковник Александр Тимофеевич Смирнов», — отметил генерал-майор, первый заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России Михаил Фоменков.

Гостям также показали военную технику, применяемую в зоне СВО, в том числе машины «Пластун-ТТ», «Феникс», «Ахмат» и «Сармат-3».

Отличившимся сотрудникам вручили государственные и ведомственные награды, а ансамбль «Оборона» Центрального дома Российской армии выступил с праздничным концертом.