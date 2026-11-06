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    Первую очередь нового промышленного комплекса в Химках запустят в 2027 году

    Фото: Рендеры предоставлены пресс-службой компании Spring Development Group

    В Химках получили разрешение на строительство производственно-складского комплекса Spring Industry. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Проект реализуют в три очереди в формате light Industrial — производственных помещений с готовой инфраструктурой, рассчитанных преимущественно на малый и средний бизнес. Комплекс общей площадью более 76 тысяч квадратных метров разместится на участке в 11 гектаров в микрорайоне Подрезково, на Ленинградском шоссе, в 11 километрах от МКАД.

    Объем инвестиций составит около восьми миллиардов рублей. Ввод первой очереди запланирован на четвертый квартал 2027 года.

    «Ожидается, что после запуска комплекса на его территории будет создано более 700 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Первая очередь включает производственно-складской корпус на 40 блоков, которые можно объединять. Основатель Spring Development Group Нина Григорян назвала получение разрешения ключевым этапом в работе над проектом и отметила, что при проектировании учитывали функциональность помещений и качество архитектуры.

    Spring Development Group специализируется на проектах полного цикла — от разработки инвестиционной модели до строительства и управления готовыми объектами.

    Подобрать площадку для инвестиционного проекта в Московской области можно на инвестиционной карте Подмосковья.

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