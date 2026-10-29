Поддержку участников СВО обсудили в Люберцах

28 октября в Центре ветеранов городского округа Люберцы состоялось рабочее совещание в формате круглого стола. В его работе принял участие глава округа Владимир Волков.

Вместе с руководством люберецкого филиала госфонда «Защитники Отечества», отделения Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Центра поддержки ветеранов СВО, представителями партии «Единая Россия», волонтерских и молодежных организаций округа участники обсудили, как сделать взаимодействие эффективнее и ускорить оказание поддержки бойцам. Кроме того, наметили план мероприятий.

Приоритетная задача администрации округа и организаций, работающих с участниками СВО, — чтобы бытовые вопросы не отвлекали бойцов от выполнения поставленных задач, а их семьи чувствовали всестороннюю поддержку и заботу.

«В ноябре в Доме офицеров проведем отчетную конференцию окружных отделений Ассоциации ветеранов СВО и госфонда „Защитники Отечества“. Здесь специалисты подробно расскажут об имеющемся комплексе мер поддержки, о той большой работе, которую отделения проводят каждый день, поделятся опытом решения различных вопросов», — отметил глава округа Владимир Волков.

В Подмосковье по инициативе президента, губернатора и партии «Единая Россия» реализуется 77 мер поддержки участников СВО и их семей. Это различные выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства и реабилитации.

Участники и ветераны СВО и их семьи могут обратиться в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону 8 (498) 732-81-39 или в Люберецкое отделение Ассоциации ветеранов СВО по номеру 8 (498) 659-89-79. Филиал госфонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников СВО и их семей находятся по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3. Также работает горячая линия: 8 (909) 640-50-50.