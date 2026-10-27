День работников кабельной промышленности отметили на заводе в Подольске

В честь профессионального праздника для сотрудников и их семей на предприятии «СПКБ Техно» организовали мероприятие, объединившее торжественную часть, развлечения и знакомство с историей завода. Лучшим сотрудникам вручили награды за труд и профессиональные достижения.

С поздравительной речью выступил первый директор завода Виктор Берсон.

«Наш коллектив добился таких успехов во всех планах: в научно-техническом развитии, создании нового технологического оборудования, создании новых марок проводов, а главное — в социальном плане, ибо в этом коллективе за счет умелого руководства каждый человек вырос, я вижу это, и все познается в сравнении», — рассказал Виктор Берсон.

После официальной части гостей ждали угощения, экскурсии, мастер-классы и химическое шоу. Особый интерес вызвала возможность прокатиться на уникальных автомобилях из ретрогаража завода.

Главными участниками стали не только сотрудники, но и их дети — для них подготовили отдельную развлекательную программу. Праздник стал еще одним поводом поблагодарить специалистов за их труд и провести время вместе в атмосфере, где профессиональные традиции сочетаются с семейными ценностями.

Предприятие «СПКБ Техно» в этом году отметило 66-летие.