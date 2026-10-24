Выставку картин пейзажиста Виктора Комиссарова открыли в Серпухове

Посетители смогут увидеть 98 работ: русские поля и леса, деревни и просторы, все времена года — на закате и рассвете, в тумане и в ясный день. Автор создает пространство визуальной тишины, напоминая о мгновениях, из которых складывается жизнь.

Виктор Комиссаров — живописец, мастер русского пейзажа, член Союза художников и реставраторов, Евразийского союза художников и Союза художников России. Он родился в Серпухове. Долгие годы был военнослужащим, а в 2014 году вышел в отставку и полностью посвятил себя живописи. Хотя тяга к искусству была с ним всегда: еще в 70-е он дружил с художниками, учился у природы и работал как самоучка. Сегодня за его плечами учеба в Студии военных художников имени Грекова, а на выставке можно увидеть работы с 2014 по 2026 год.

Особое место в экспозиции занимают этюды — небольшие работы с натуры, из которых потом рождались большие полотна. «Без натуры я ничего не делаю, я ничего не выдумываю. Я подражаю только природе, и моя мастерская — природа», — признается художник.

Экспозицию автор готовил вместе с сыном. Поддержать его пришли родные, друзья, бывшие сослуживцы и жители округа. Виктору Комиссарову также вручили благодарность за преданность искусству от Евразийского художественного союза. Выставка будет работать до 22 ноября.