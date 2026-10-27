Газовые участковые Мособлгаза провели более 2 тыс. встреч с жителями с начала года

С начала 2026 года служба газовых участковых Мособлгаза провела более 2 тыс. встреч с жителями Подмосковья. Об этом сообщила компания.

В ноябре встречи с жителями запланированы в десятках муниципалитетов. С полным перечнем населенных пунктов, точными адресами и контактами специалистов на весь месяц можно ознакомиться на сайте Мособлгаза: https://mosoblgaz.ru/upload/Копия%20свод%20График%20встреч%20ГУ_ноябрь.pdf

Газовый участковый выступает связующим звеном между жителями и техническими службами. В его задачи входит контроль за работой слесарей, проверка соблюдения графиков технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также разъяснение правил безопасного использования газового оборудования.

Жители могут оценить работу специалиста. Обратная связь помогает выявлять системные проблемы в обслуживании конкретных домов и формировать рейтинг сотрудников. Оставить отзыв о работе газового участкового можно в разделе «Отзывы» на официальном сайте АО «Мособлгаз»: https://mosoblgaz.ru/company/reviews/?ysclid=mu7bkcj6fe796895960

При появлении запаха газа необходимо перекрыть краны на приборах и перед ними, открыть окна, не пользоваться электроприборами и выключателями, покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112.