360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Газовые участковые Мособлгаза провели более 2 тыс. встреч с жителями с начала года

    Фото: Пресс-служба АО "Мособлгаз"

    С начала 2026 года служба газовых участковых Мособлгаза провела более 2 тыс. встреч с жителями Подмосковья. Об этом сообщила компания.

    В ноябре встречи с жителями запланированы в десятках муниципалитетов. С полным перечнем населенных пунктов, точными адресами и контактами специалистов на весь месяц можно ознакомиться на сайте Мособлгаза: https://mosoblgaz.ru/upload/Копия%20свод%20График%20встреч%20ГУ_ноябрь.pdf

    Газовый участковый выступает связующим звеном между жителями и техническими службами. В его задачи входит контроль за работой слесарей, проверка соблюдения графиков технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также разъяснение правил безопасного использования газового оборудования.

    Жители могут оценить работу специалиста. Обратная связь помогает выявлять системные проблемы в обслуживании конкретных домов и формировать рейтинг сотрудников. Оставить отзыв о работе газового участкового можно в разделе «Отзывы» на официальном сайте АО «Мособлгаз»: https://mosoblgaz.ru/company/reviews/?ysclid=mu7bkcj6fe796895960

    При появлении запаха газа необходимо перекрыть краны на приборах и перед ними, открыть окна, не пользоваться электроприборами и выключателями, покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112.

    В семейном центре «Доверие» показали представление о китайской культуре

    Более 250 случаев сброса отходов вне контейнеров выявили в Подмосковье за неделю

    В Подмосковье убрали граффити и рекламу на остановках в 10 округах

    Производство уличной мебели запустят в Солнечногорске в середине 2027 года

    Подмосковным производителям роботов возместят часть затрат на возведение заводов

    Более 50 человек стали участниками донорской акции в Чехове

    Выставку предприятий агропромышленного комплекса провели в Ступине

    Фермеров Подмосковья пригласили пройти опрос о потребности в сельхозтехнике

    Уникальный полигон для испытаний средств эвакуации запустят на заводе в Истре

    Новый сезон Школьной лиги открыли в Можайске

    Ботулинотерапию от мышечных спазмов начали проводить в больнице в Электростали

    На маршруте № 39 в Подмосковье начал курсировать новый автобус