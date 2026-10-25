Музыкально-поэтический вечер прошел в деревне Горетово Можайского округа

В программу вошли романсы, лирические песни прошлых лет и поэтические номера. Перед местными жителями выступили вокальные коллективы «Ивушки» и «Усладушка», солисты студии «Вдохновение» Валерий Катасонов, Лилия Пуляева и Татьяна Фелингер, поэтесса Полина Горюнова, чтецы Татьяна Двойченко и Валентина Бычкова.

Особенно порадовали собравшихся воспитанники старшей группы детского вокального коллектива «Улыбка». Елена Богдан, Эвелина Шулекина, Ева и Виктория Коноваловы, Серафима Шумакова, Валерия Иванова и Арина Жупикова исполнили песенные и стихотворные номера, заслужив аплодисменты зрителей. Руководитель коллектива и ведущая вечера Татьяна Фелингер порадовала присутствующих успехами своих подопечных.

Вечер состоялся в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» и позиционировался как мероприятие для взрослых, однако многие пришли с детьми и внуками, присутствовала и школьная молодежь. Сельские жители почувствовали себя одной большой и дружной семьей, получив массу положительных эмоций.