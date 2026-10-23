Врач НИКИ детства Одинаева дала советы по эффективной профилактике ОРВИ осенью

Осенью перепады температуры и вспышки простуд в детских коллективах заставляют родителей беспокоиться о здоровье детей. Полностью предотвратить ОРВИ нельзя, однако снизить риск заражения и облегчить восстановление после болезни вполне реально, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Рост респираторных инфекций связан прежде всего с тем, что дети больше времени проводят в закрытых помещениях, чаще контактируют друг с другом, а проветривание бывает недостаточным. Поэтому главные меры профилактики — не экстремальное закаливание, а безопасная организация повседневной жизни.

В НИКИ детства мы регулярно анализируем эпидемиологическую ситуацию и видим, что самые устойчивые результаты дают простые, но системные меры: контроль влажности и температуры в помещении, проветривание, разумное ограничение массовых контактов в периоды подъема заболеваемости и своевременная вакцинация от гриппа. Это не про запреты, а про управляемые риски.

Здоровому ребенку не требуются антибиотики, иммуномодуляторы или витаминные комплексы. Не нужно и специально увеличивать количество лимонов, чеснока и ягод в рационе. Гораздо важнее разнообразное регулярное питание, достаточное количество жидкости и отсутствие неоправданных ограничений. Витамины и другие добавки следует принимать по медицинским показаниям.

Простуда не означает, что родители допустили ошибку. При повышенной температуре и плохом самочувствии ребенку необходимы отдых, питье и внимательное наблюдение. Сохранять привычный распорядок любой ценой не стоит.

При этом некоторые симптомы требуют срочной медицинской оценки. Родителей призывают не откладывать обращение за профессиональной помощью, если у ребенка затруднено дыхание, появилась сильная вялость, возникли признаки обезвоживания, а также если его состояние стремительно ухудшается.

Эффективная забота о здоровье строится не на множестве запретов и лекарств, а на разумных привычках, которые помогают ребенку чувствовать себя комфортно каждый день.