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    Автоматический огнетушитель весом 0,76 грамма создали в Дубне

    Фото: «СИННОВА»

    Компания «СИННОВА» из Дубны разработала автоматическое устройство пожаротушения весом 0,76 г. Экспертная комиссия Rurecord зарегистрировала его как самый маленький автоматический огнетушитель в мире. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Устройство предназначено для защиты небольших замкнутых пространств — электрических розеток, сетевых фильтров, распаечных и коммутационных коробок. Оно срабатывает автоматически при достижении температуры около 175 градусов.

    В основе работы лежит термочувствительный элемент. При критическом нагреве он активирует микрозаряд, который выбрасывает смесь инертных газов и мелкодисперсных аэрозольных частиц. Они подавляют горение в защищаемом объеме.

    «Мы разработали специальный полимерный материал на основе термостойких активных наполнителей и реактопластов, а также подобрали огнетушащий состав, который гарантированно активируется при очень малом размере заряда», — рассказал генеральный директор и учредитель «СИННОВА» Олег Антипов.

    Масса огнетушащего заряда составляет менее 0,1 грамма. По словам разработчика, на подбор подходящего состава потребовалось около трех месяцев. В компании отметили, что материал не содержит гигроскопичных и токсичных компонентов и позволяет использовать устройство при температуре до 130 градусов.

    Натурные испытания прототипа прошли в августе 2026 года в электротехнических коробках и боксах. По данным компании, при имитации возгорания устройство подавило пламя. На разработку выданы два патента на изобретение, также подана новая патентная заявка.

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