360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Программы ко Дню народного единства провели в колледже «Подмосковье»

    Фото: Министерство образования Московской области

    В колледже «Подмосковье» в городских округах Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки состоялся комплекс тематических мероприятий ко Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Для студентов провели интеллектуальные квизы «Символы России» и викторины «Мой народ, мой регион в большой семье России». Также прошли диалоговые площадки «Сильная нация — единая страна: наш выбор сегодня» и круглые столы «Экономика как опора единства страны».

    Участникам предложили задания на знание истории, культуры и географии России.

    В колледже отметили, что День народного единства служит поводом вспомнить о важности взаимопонимания и уважения между представителями разных этнических групп и конфессий.

    Читайте также

    Вызов врача на дом стал самым популярным запросом в чат-боте в Подмосковье

    Свыше 12 млн рублей взыскали с операторов Подмосковья за незаконные линии связи

    Единый день диспансеризации пройдет в Жуковском в ноябре

    Рабочее место врача-терапевта отделения профилактики городской поликлиники Жуковской ОКБ.

    Почти 3,5 тысячи курильщиков прошли скрининг на рак легких в Подмосковье

    В Орехово-Зуеве прошел областной фестиваль «Узоры единства»

    Парки Люберец подготовили к зимнему сезону

    Всероссийский форум предпринимателей прошел в Мытищах

    Жителям Ступина бесплатно подведут газ к участкам по соцгазификации

    Спорткомплекс «Шаховской ДОК» капитально отремонтировали

    Стадион «Спартак» в Можайске реконструируют в 2027 году

    Акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Одинцове

    В Подмосковье с начала года ввели почти 1,3 тысячи МВА трансформаторной мощности