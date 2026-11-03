Программы ко Дню народного единства провели в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» в городских округах Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки состоялся комплекс тематических мероприятий ко Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для студентов провели интеллектуальные квизы «Символы России» и викторины «Мой народ, мой регион в большой семье России». Также прошли диалоговые площадки «Сильная нация — единая страна: наш выбор сегодня» и круглые столы «Экономика как опора единства страны».

Участникам предложили задания на знание истории, культуры и географии России.

В колледже отметили, что День народного единства служит поводом вспомнить о важности взаимопонимания и уважения между представителями разных этнических групп и конфессий.