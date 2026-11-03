Специалист Росреестра Подмосковья представил доклад на «Державинских чтениях»

Представители Управления Росреестра по Московской области приняли участие в XX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Мероприятие, организованное Минюстом России и Всероссийским государственным университетом юстиции, собрало более двух тысяч экспертов в области права, представителей власти, науки и бизнеса, сообщили в ведомстве.

Одной из главных тем встречи, приуроченной к Году единства народов России, стала роль законодательства в укреплении общественной стабильности. Отдельные дискуссии посвятили развитию гражданского права и внедрению цифровых технологий.

На секции, посвященной 25-летию третьей части Гражданского кодекса РФ, начальник отдела подмосковного Росреестра Ольга Скрябина представила результаты цифровизации регистрации недвижимости и кадастрового учета. Она также рассказала о взаимодействии с нотариусами, новых технологических решениях и сокращении сроков предоставления государственных услуг.

«В современных условиях развития правовой системы особую актуальность приобретает совершенствование механизмов правового регулирования имущественных отношений. Необходимо обеспечить единство правового пространства при одновременном учете региональных особенностей. Важнейшим направлением является развитие правовой модели рынка недвижимости с учетом тенденций цифровой экономики», — отметила заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции Марина Илюшина.

Участники конференции также обменялись опытом в сфере имущественных отношений и обсудили перспективы совершенствования регистрационных процедур.