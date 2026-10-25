Предкадетский класс открыли в Любучанской школе в Чехове

В Любучанской школе Чехова 24 ученика приняли звание предкадетов. Торжественная церемония собрала более 190 участников — педагогов, родителей, ветеранов и почетных гостей.

Школьники произнесли торжественное обещание и получили погоны. Профиль нового класса — пограничная служба ФСБ России. Школа сотрудничает с войсковой частью и филиалом Московского пограничного института ФСБ России. Наставником ребят станет Николай Крючков.

«Кадетское движение в нашем округе развивается год от года. С 2023 года насчитывается уже 18 классов, подключилось 9 образовательных учреждений. Кадетское движение насчитывает более 450 человек, и очень отрадно, что именно в Любучанской школе почти 100 кадетов выбрали свой путь», — отметила начальник управления образованием Чехова Ирина Заболотнева.

Отличившимся кадетам школы также вручили новые погоны. Открытие предкадетских классов — часть работы по развитию патриотического воспитания в округе.