Школьники из Наро-Фоминска и Электростали сыграли в «Квизторию»

Юным интеллектуалам из городских округов Электросталь и Наро-Фоминск предстояло выяснить, кто из них лучше знаком с темой ракетостроения. Полная версия шоу уже доступна в социальной сети «ВКонтакте» .

Участникам викторины предстояло ответить на вопросы об истории ракетостроения. Среди вопросов, которые поставили перед ребятами были и такие: «Кто стоял у истоков отечественного ракетостроения? Как проходили первые испытания ракет в Подмосковье? И какой путь прошла советская наука от этих испытаний до полета человека в космос?»

Также игроки выполняли задания на эрудицию и рассказали ведущему, с кем из исторических деятелей хотели бы встретиться, если бы такая возможность представилась.

Ребята из команды Электростали поделились тем, что им было бы интересно пообщаться с Александром III, Павлом I, меценатом Саввой Мамонтовым и Александром Сергеевичем Пушкиным.

Команда из какого городского округа победила с крупным счетом, можно узнать, посмотрев новый выпуск «Квизтории».

«Квизтория» — это шоу о знании истории региона. В каждом эпизоде команды юных знатоков сходятся в интеллектуальном поединке.

В предыдущем выпуске ребята из Химок и Балашихи соревновались в знании истории княжества Московского.