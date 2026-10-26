360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школьники из Наро-Фоминска и Электростали сыграли в «Квизторию»

    Юным интеллектуалам из городских округов Электросталь и Наро-Фоминск предстояло выяснить, кто из них лучше знаком с темой ракетостроения. Полная версия шоу уже доступна в социальной сети «ВКонтакте».

    Участникам викторины предстояло ответить на вопросы об истории ракетостроения. Среди вопросов, которые поставили перед ребятами были и такие: «Кто стоял у истоков отечественного ракетостроения? Как проходили первые испытания ракет в Подмосковье? И какой путь прошла советская наука от этих испытаний до полета человека в космос?»

    Также игроки выполняли задания на эрудицию и рассказали ведущему, с кем из исторических деятелей хотели бы встретиться, если бы такая возможность представилась.

    Ребята из команды Электростали поделились тем, что им было бы интересно пообщаться с Александром III, Павлом I, меценатом Саввой Мамонтовым и Александром Сергеевичем Пушкиным.

    Команда из какого городского округа победила с крупным счетом, можно узнать, посмотрев новый выпуск «Квизтории».

    «Квизтория» — это шоу о знании истории региона. В каждом эпизоде команды юных знатоков сходятся в интеллектуальном поединке.

    В предыдущем выпуске ребята из Химок и Балашихи соревновались в знании истории княжества Московского.

    Читайте также

    Школьники из Чехова и Серпухова сразятся в «Квизтории»

    Школьники Подмосковья проверят знания о родном крае в шоу «Квизтория»

    Телеканал «360» запустит интеллектуальное шоу об истории Подмосковья

    Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с учебными заведениями Шанхая

    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в 4 балла

    Подмосковные сварщики вошли в топ-5 лучших на «Кубке дуги — 2026» в Китае

    В школах и колледжах Подмосковья провели «Разговоры о важном» о мошенниках

    Выставку об истории шелкового комбината открыли в Наро-Фоминске

    Минэнерго Подмосковья подписало соглашение о развитии сети зарядок электрокаров

    Новое оборудование поступило в Наро-Фоминский перинатальный центр

    Экскурсию проведут по фондохранилищу Дмитровского кремля 17 октября