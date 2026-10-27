Детский сад в ЖК «Первый квартал» в Видном планируют достроить в 2027 году

Строительство детского сада на 210 мест в жилом комплексе «Первый квартал» в Видном выполнено на 41%. Специалисты завершили монолитные и кладочные работы и приступили к монтажу инженерных систем. Завершить строительство планируют в 2027 году.

В здании предусмотрят девять групповых помещений с раздвижными перегородками. Благодаря такой планировке комнаты можно будет объединять для проведения общих занятий и праздников.

Архитектурной особенностью детского сада станет фасад из алюминиевых панелей, установленных под разными углами. Их расположение будет напоминать фигуры, сложенные из бумаги в технике оригами.

Работы ведет девелопер «Брусника».