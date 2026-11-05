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    Отечественный контрастный препарат для МРТ зарегистрировали в Дубне

    Фото: Фото «ПСК Фарма»

    Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» зарегистрировала отечественный контрастный препарат для МРТ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Для предприятия контрастные препараты для диагностики — новое производственное направление. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, компания ежегодно может выпускать 445 тысяч упаковок препарата. Всего здесь производят более 100 лекарственных препаратов — таблетки, аэрозоли, фармсубстанции.

    «Регистрация нового препарата — наш первый шаг в новом для компании направлении контрастных препаратов. Современной диагностике нужны не только точность и надежность, но и стабильные поставки. Мы хотим, чтобы врачи и больницы в России могли рассчитывать на отечественное предложение в этом сегменте», — прокомментировал генеральный директор «ПСК Фарма» Евгений Шапиро.

    Новый препарат отличается высокой концентрацией раствора, что позволяет снизить объем вводимого пациентам раствора. Его применяют для МРТ-диагностики в неврологии и нейрохирургии (опухоли мозга, очаги рассеянного склероза), в онкологии и маммологии (новообразования внутренних органов и молочных желез, оценка их распространенности), в кардиоангиологии (оценка перфузии миокарда, выявление ишемии, МР-ангиография сосудов), а также в педиатрии, в том числе у доношенных новорожденных.

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