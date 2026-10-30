Главный день чемпионата по битве роботов пройдет 31 октября

31 октября состоится главный день IV Международного чемпионата по битве роботов. С 9:30 до 21:00 зрителей ждут три шоу-блока с полуфинальными и финальными поединками в двух весовых категориях — до 110 кг и среди мини-роботов до 1,5 кг.