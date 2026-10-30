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    Главный день чемпионата по битве роботов пройдет 31 октября

    31 октября состоится главный день IV Международного чемпионата по битве роботов. С 9:30 до 21:00 зрителей ждут три шоу-блока с полуфинальными и финальными поединками в двух весовых категориях — до 110 кг и среди мини-роботов до 1,5 кг.

    В финальном этапе примут участие 32 лучшие команды, отобранные из 144 коллективов из десяти стран: России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса. Участники продемонстрируют инженерное мастерство, стратегическое мышление и командную работу.

    Кульминацией турнира станет показательный бой роботов-гуманоидов и торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона.

    Следить за событиями турнира можно будет в режиме онлайн по ссылке: https://vkvideo.ru/live-219465931_456241974.

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