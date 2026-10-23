Финальный этап конкурса молодых правозащитников провели в Подмосковье
Финальный этап регионального конкурса «Молодой правозащитник Московской области» состоялся 22 октября. Заседание экспертной комиссии прошло под руководством руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Светланы Юрьевой.
В этот день финалисты, успешно преодолевшие стадию предварительного отбора, представили на суд жюри результаты своей деятельности в сферах защиты прав людей, общественной работы, благотворительности и волонтерства.
Финал конкурса проводили в смешанном очно-заочном формате, что позволило обеспечить максимальное участие: часть претендентов прибыла на заседание комиссии лично, в то время как другие присоединились к обсуждению посредством видеосвязи.
В ходе своих презентаций конкурсанты детально осветили наиболее значимые социальные проекты и конкретные правозащитные кейсы. Особое внимание в докладах уделили практическим аспектам помощи гражданам, инициативам по правовому просвещению населения, а также вкладу в благотворительные и волонтерские программы.
После завершения презентаций члены конкурсной комиссии вступали в активную дискуссию с участниками.
Для нас важно поддерживать молодых правозащитников, которые готовы не только профессионально развиваться, но и безвозмездно делиться своими знаниями, заниматься просвещением, волонтерством и реализовывать социально значимые инициативы. Именно такой личный вклад и ответственное отношение к проблемам людей формируют сильное правозащитное сообщество Подмосковья.
Ирина Фаевская
Уполномоченный по правам человека в Московской области
География и тематика представленных работ оказались весьма обширными. Среди ключевых направлений были выделены: защита жилищных прав граждан, оказание бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, поддержка женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Также конкурсанты представили проекты по проведению правовых занятий и турниров правовой грамотности для школьников, организации стажировок для студентов юридических факультетов, созданию доступных правопросветительских материалов, а также благотворительной помощи детям, пожилым людям и подопечным приютов.