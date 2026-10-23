Финальный этап конкурса молодых правозащитников провели в Подмосковье

Финальный этап регионального конкурса «Молодой правозащитник Московской области» состоялся 22 октября. Заседание экспертной комиссии прошло под руководством руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Светланы Юрьевой.

В этот день финалисты, успешно преодолевшие стадию предварительного отбора, представили на суд жюри результаты своей деятельности в сферах защиты прав людей, общественной работы, благотворительности и волонтерства.

Финал конкурса проводили в смешанном очно-заочном формате, что позволило обеспечить максимальное участие: часть претендентов прибыла на заседание комиссии лично, в то время как другие присоединились к обсуждению посредством видеосвязи.