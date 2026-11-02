Подмосковный врач Кирина: скрытый сахар в продуктах перегружает поджелудочную

Добавленный сахар встречается не только в десертах и сладких напитках, но и в продуктах, которые принято считать несладкими. На что обращать внимание при покупке еды, рассказала эндокринолог Можайской больницы Наталья Кирина.

По словам специалиста, значительное количество сахара может содержаться в пакетированных соках, кетчупе, обезжиренных йогуртах, колбасных изделиях, консервированной кукурузе и даже цельнозерновом хлебе.

«Производители маскируют его под разными именами: мальтодекстрин, патока, декстроза, кукурузный сироп или «фруктозный концентрат». Из-за таких скрытых добавок уровень сахара в крови скачет весь день, заставляя поджелудочную железу работать на износ и вызывая постоянное чувство голода», - отметила доктор.

Чтобы сократить потребление добавленного сахара, врач советует внимательно изучать состав продуктов. Если сахар указан среди первых ингредиентов, лучше поискать альтернативу.

В повседневном рационе эндокринолог рекомендует отдавать предпочтение натуральному мясу вместо колбасы, обычным крупам вместо готовых завтраков и воде вместо пакетированных соков. Такие простые изменения помогут контролировать количество сахара в питании без жестких ограничений.