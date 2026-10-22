Созданный в Подмосковье стеклянный стол для пинг-понга получил награду в Японии

Компания «Промпарк Кенгуру Про» из Солнечногорска представила стол для пинг-понга Monza, удостоенный серебряной награды Tokyo Design Awards 2026 в номинации «Дизайн продукта. Спортивное оборудование». Производитель — резидент индустриального парка «Есипово».

Стол с массивной стеклянной столешницей стал флагманом линейки Kenguru Design. Идея конструкции принадлежит владельцу компании Максиму Попову: во время перелета он вдохновился инженерными решениями крыши аэропорта и задумался, можно ли отказаться от привычных четырех опор. В результате в Солнечногорске создали модель с пятью точками опоры.

Ее основание рассчитали с помощью инженерных программ, а вес стеклянного полотна превышает 100 килограммов.

По словам директора по развитию Ксении Поповой, Monza — это не просто спортивное оборудование, а арт-объект, объединяющий практичность и выразительный дизайн. Стол подходит как для игры в настольный теннис, так и для деловых встреч: достаточно снять сетку из алькантары.

В 2025 году компания открыла в «Есипово» второй производственный комплекс площадью около трех тысяч квадратных метров. В проект вложили 250 миллионов рублей, что позволило существенно увеличить выпуск продукции и запустить новые разработки.

Оборудование компании поставляют более чем в 50 регионов России, страны СНГ, Таиланд и ОАЭ. Теперь разработка солнечногорского производителя получила признание и в Японии.