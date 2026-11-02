Мемориал бойцу СВО Дмитрию Николаеву открыли в Можайском округе

На открытии присутствовала мама Дмитрия — Ирина Андреевна, а также близкие родственники Героя. С речью перед собравшимися выступили заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова и депутат Совета депутатов Николай Зацепин. Они отметили, что «Парта Героя» — это символ памяти, мужества и преемственности поколений, и право сидеть за такой партой будет предоставляться лучшим ученикам — тем, кто показывает успехи в учебе и активно участвует в жизни школы и округа.

Дмитрий Николаев родился 18 августа 2001 года в Можайске. Учился в школе № 2 и школе «Гармония». После аварии в 2019 году он, казалось бы, распрощался с планами служить в армии, однако в ноябре 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. До ухода на фронт был волонтером. После ранения под Синьковкой восстанавливался и в октябре 2024 года был направлен на дальнейшую службу на Волчанское направление. Служил в 82-м полку 69-й мотострелковой дивизии. Погиб при выполнении воинского долга 7 ноября 2024 года в городе Волчанске. Награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

«Память о нашем Диме навсегда останется в сердцах. „Парта Героя“ станет местом, где школьники смогут прикоснуться к истории подвига своего земляка и почувствовать личную ответственность за будущее страны», — сказала в своей речи Мария Азаренкова.