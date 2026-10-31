Глава Дмитровского округа посетил школьный урок по управлению дронами

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 28 октября побывал на занятии ребят, которые проходят обучение основам управления беспилотными летательными аппаратами. Курсы запустили в сентябре по соглашению между управлением образования и мотоклубом «Ночные волки».

Ребята изучают историю БПЛА, их конструкции и принципы управления. Практическая часть — работа на симуляторах и отработка навыков компьютерного управления дронами.

«Обучение рассчитано на четыре месяца, и сейчас программу успешно осваивают ребята из Рыбненской школы. Они сами собирают дрон, и к завершению программы мы его протестируем в работе», — рассказал ведущий курсов Роман Абросимов.

Школьники рассказали главе округа, что заниматься им очень нравится, никто не пропустил ни одного занятия и будет жалко, когда обучение закончится.

«Вы приобретете нужный и востребованный навык — не только управления, но и сборки дрона. Сегодня такие технологии широко применяются в самых разных сферах. Я уверен: в будущей жизни вы обязательно найдете применение знаниям, полученным во время обучения», — сказал Михаил Шувалов.

Заявки на обучение своих учеников уже подали несколько школ. Скоро к учебе приступят ребята из Дмитровской школы № 5 и Икшинской школы.