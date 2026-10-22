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    Урок о происхождении русского языка провели для школьников в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    Сотрудники МУ «Центр развития культуры» провели для учащихся МОУ «Лицей им. Н. И. Макарова» тематические мероприятия, посвященные истории, богатству и эволюции русского языка. Школьники обсудили судьбу родного языка, приняли участие в командных заданиях и познавательных программах.

    Специалисты ДК «Цементник» организовали для лицеистов познавательную программу «Славянское чудо». Пятиклассники и шестиклассники обсуждали судьбу русского языка, вспоминали слова В. Белинского об употреблении иностранных слов, а также изречение поэта Кайсына Кулиева: «Сохранение языка — это сохранение народа. Если умирает язык, умирает народ». Ребята разделились на команды и выполняли задания по школьной программе: подбирали синонимы и антонимы, ставили ударения, склоняли слова и расшифровывали фразеологизмы. В упорной борьбе победу одержал 6 «Б» класс.

    Методисты ЦКиД «Москворецкий» подготовили для учащихся пятых классов встречу под названием «Давайте любить русский язык!». Школьники увлеченно обсуждали, как меняется речь, разбирали языковые нормы прошлых веков и современные иностранные заимствования, активно задавали вопросы и делились мнениями.

    Мероприятия были направлены на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к родному языку, развитие интереса к его истории и культуре речи.

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