Министр энергетики Подмосковья провел совещание в Пушкино

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов посетил 21 октября с рабочим визитом округ Пушкинский. Он возглавил совещание с представителями компании «Газпром теплоэнерго МО».

За последние несколько лет в округе Пушкинский была проведена масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства. 16 котельных, девять из которых — блочно-модульного типа, отремонтировали или построили заново. В порядок привели 20 участков тепловой сети общей протяженностью 9,7 километра

«Газпром теплоэнерго МО» является стратегическим партнером округа с 2019 года. Глава городского округа Максим Красноцветов отметил, что компания выполняет все взятые на себя обязательства. В зоне ее ответственности — 76 источников производства тепловой энергии и 172

километра теплосетей.

В 2027–2028 годах в Пушкинском запланировано строительство блочно-модульной котельной с теплотрассой в поселке Правдинский и капитальный ремонт отдельных участков тепловых сетей округа. Помимо улучшения инфраструктуры, в рамках сотрудничества продолжится работа по внедрению новых технологий и повышению энергоэффективности системы.