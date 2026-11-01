Конкурс народного творчества среди пенсионеров прошел в Воскресенске
На сцене дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске прошел открытый конкурс самодеятельного народного творчества «РИО-РИТА». Участие приняли коллективы из 19 муниципалитетов Московской области и Москвы.
Конкурс проводится в Воскресенске 12 лет и каждый раз становится событием в культурной жизни Подмосковья. В этот раз участники демонстрировали таланты в трех номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово».
Среди выступавших — хобби-класс «Подруженьки» из поселка Хорлово, который выходит на сцену уже 8 лет.
«Конечно, и себя показать, и на других посмотреть. Полюбоваться на людей элегантного возраста, которые живут полной жизнью, свои интересы не отодвигают и продолжают двигаться в творчестве», — рассказала руководитель хобби-класса Анна Драчевская.
«Этот фестиваль зародился более 12 лет назад, когда губернатор открыл программу „Активное долголетие“. Мы видим, как это важно. С каждым годом фестиваль набирает популярность», — отметила начальник управления культуры Воскресенска Елена Баклушина.
Все участники получили грамоты и памятные подарки, а лучшие — кубки победителей.