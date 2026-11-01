Конкурс народного творчества среди пенсионеров прошел в Воскресенске

На сцене дворца культуры «Юбилейный» в Воскресенске прошел открытый конкурс самодеятельного народного творчества «РИО-РИТА». Участие приняли коллективы из 19 муниципалитетов Московской области и Москвы.

Конкурс проводится в Воскресенске 12 лет и каждый раз становится событием в культурной жизни Подмосковья. В этот раз участники демонстрировали таланты в трех номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово».

Среди выступавших — хобби-класс «Подруженьки» из поселка Хорлово, который выходит на сцену уже 8 лет.