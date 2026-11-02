В Подмосковье объявили победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года — 2026». На конкурс поступило свыше 300 заявок от учащихся колледжей и вузов, из которых жюри выбрало 25 лучших, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики.

«Участие в премии — это не только признание заслуг, но и мощный стимул для дальнейшего роста. Уверена, что наши студенты достойно представят Московскую область на федеральном финале, желаю им удачи и новых побед», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники соревновались в семи индивидуальных и шести командных номинациях, охватывающих добровольчество, науку, спорт, творчество, медиа и студенческое самоуправление. При оценке учитывались не только успехи в учебе, но и общественная активность, личные достижения и реализованные проекты.

Среди студентов колледжей лучшим добровольцем признали Андрея Некрасова из колледжа «Подмосковье». Ветеран СВО, награжденный медалью «За отвагу», после возвращения поступил учиться на автомеханика и активно включился в жизнь образовательного учреждения. В творческой номинации победила 16-летняя вокалистка Ярослава Ячменева из Ногинского колледжа, обладательница наград всероссийских и международных конкурсов. Лучшим иностранным студентом среди учащихся вузов стал Руслан Амичба из Московского государственного института культуры — художник, сценограф и магистрант из Абхазии.

В командном зачете отличился волонтерский отряд «СоюZ Добра» Подольского колледжа имени А. В. Никулина, объединяющий более 300 активистов. Добровольцы доставили участникам СВО свыше 9 тонн гуманитарной помощи и 120 кубометров пиломатериалов, а также помогают пожилым людям в рамках проекта «Тепло близких».