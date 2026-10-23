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    Игра об истории Подмосковья прошла в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    21 октября в ДК «Химик» городского округа Воскресенск состоялся муниципальный этап Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», организованный в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В турнире приняли участие 12 команд молодых энтузиастов, увлеченных историей Подмосковья.

    Чемпионат начался с приветственных слов депутатов округа Сергея Слепова, Дмитрия Муконина и Андрея Баранова, которые призвали участников не останавливаться на достигнутом и продолжать изучать родной подмосковный край.

    Игра, разработанная к 30-летию Московской областной Думы, позволила школьникам не только проверить свои знания о родном крае, но и открыть для себя новые факты из истории, культуры и природы Подмосковья. За игровыми столами царили азарт и командный дух, а эксперты-координаторы следили за честностью борьбы.

    Победителем турнира стала команда гимназии № 1, которая теперь представит Воскресенск на региональном уровне. На втором месте — МОУ «СОШ „Вектор“, на третьем — МОУ „Лицей имени Н. И. Макарова“. Команды получили заслуженные награды и поздравления от председателя местного отделения Движения Первых Анны Богдановой. В категории „Среднее профессиональное образование“ на региональном уровне Воскресенск будет представлять команда Воскресенского колледжа.

    «Игра „Мое Подмосковье“ стала еще одним из вариантов изучения школьниками родного региона, ведь даже те, кто с самого рождения проживают в Подмосковье, смогли открыть для себя очень много нового», — отметил депутат округа Сергей Слепов.

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