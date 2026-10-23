Росгвардия пресекла кражу в супермаркете в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже товаров из супермаркета. Сигнал тревоги поступил экипажу во время патрулирования. Магазин находится на площади Свободы.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что посетитель сложил продукты и хозяйственные принадлежности в сумку, а на кассе оплатил только несколько мелких товаров. Мужчину задержали у выхода из магазина.

По данным правоохранителей, местный житель ранее был судим за мошенничество. Кроме того, накануне он, предположительно, уже совершил кражу в этом же супермаркете.

Своевременно поданный сигнал помог предотвратить возможный ущерб торговой точке. В Росгвардии напомнили, что владельцы имущества могут подать заявку на подключение охраны через сайт Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области.