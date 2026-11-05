Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

Церемония вручения главного документа гражданина России, приуроченная ко Дню народного единства, состоялась в Центральной библиотеке города. Разделить радость и поддержать детей пришли их родные и близкие.

Глава округа Михаил Собакин совместно с муниципальным координатором кадетского движения Николаем Крючковым вручили юным жителям округа первые паспорта и памятные подарки.

«Событие получилось особенно символичным. 2026 год объявлен нашим президентом Годом единства народов России. И этот праздник напоминает нам, что сила нашей страны — в сплоченности сотен национальностей, в уважении к корням и общей ответственности за будущее. Новый документ, который получили школьники, — это важный шаг в большой мир, где вместе с правом выбора приходит обязанность участвовать в судьбе своего края и всей России», — отметил руководитель муниципалитета.

Михаил Собакин пожелал ребятам уверенности в своих силах, успехов в учебе и надежных друзей рядом.